Lautaro Martinez e l'Inter, un matrimonio destinato a durare. L'argentino, come conferma Sportmediaset, è destinato a rinnovare fino al 2028 per festeggiare così 10 anni in nerazzurro, con stipendio a crescere fino a 8 milioni più bonus. Entro fine anno la fumata bianca. Già in cassaforte anche il rinnovo di Henrikh Mkhitaryan (biennale o un anno più opzione per il secondo alle stesse cifre attuali) e Federico Dimarco, fino al 2028 con ingaggio aumentato a 4 di base fissa con aumento annuale.

Denzel Dumfries ha invece respinto la proposta simile a Dimarco perché la richiesta è un milione in più. Due strade per il futuro dell'olandese: punto di contro entro la fine di questa stagione oppure addio in estate.