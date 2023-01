La questione Milan Skriniar tiene ovviamente banco in casa Inter. Lo slovacco e il club nerazzurro sembrano ormai sempre più lontani e l'ombra del Paris Saint-Germain che rimane sempre incombente. Anche troppo, secondo Viale della Liberazione: stando a Sport Mediaset, infatti, c'è forte irritazione per le parole del tecnico della formazione transalpina Jean-Christophe Galtier, che ieri, nel corso della conferenza della vigilia del match di Coupe de France contro il Pays de Cassel, ha parlato di Skriniar come se fosse praticamente un suo giocatore.