Con Romelu Lukaku e Paulo Dybala in testa, l'Inter prepara anche e soprattutto le cessioni che possano far spazio, nel monte ingaggi e nella rosa, ai nuovi due attaccanti di cui sopra. Dopo l'incontro positivo con il Chelsea, disposto a collaborare per il ritorno di Big Rom a Milano, la strada che collega la capitale inglese al capoluogo meneghino è tracciata. Ad intraprenderla, seppur a destinazioni inverse rispetto al belga, sarà - secondo Sportmediaset - Denzel Dumfries, valutato 40 milioni, fortemente voluto dai Blues e indiziato numero per essere inserito nell'affare Big Rom. Una correlazione formalmente slegata ma che di fatto potrebbe sbloccare la trattativa. Non solo l'olandese però in uscita: secondo i colleghi di SM ad essere sacrificato sarà anche Milan Skriniar, in caso di offerta al rialzo del PSG (finora fermo a 50 milioni rispetto ai 60 richiesti dall'Inter). Potrebbe esserci anche un terzo sacrificio: trattasi di Joaquín Correa, nome che piace al Marsiglia di Sampaoli e al Newcastle.