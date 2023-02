Chi farà coppia con Lautaro Martinez domani sera in Champions League contro il Porto? Mediaset prova a trovare la risposta partendo da un indizio, arrivato al 66' di Inter-Udinese: dentro el Toro, fuori Romelu Lukaku per farlo riposare rispetto a Edin Dzeko, rimasto in campo fino alla fine della partita contro i friulani. Chance concrete dunque di rivedere la LuLa contro il Porto. Molto dipenderà anche dalle ultime sedute di allenamento.

In mediana dovrebbe essere confermato Henrikh Mkhitaryan, con Marcelo Brozovic che partirebbe dalla panchina.