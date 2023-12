Centrocampista inglese, naturalizzato danese, che in questa stagione sta mostrando numeri importanti con la maglia del Celtic Glasgow. Matt O'Riley sta attirando le attenzioni di molti club a livello internazionale e addirittura secondo Sky Sports UK l'Inter si sarebbe già fatta avanti per gennaio, proponendo un prestito con obbligo di riscatto nei mesi successivi.

A seguire il 23enne di Hounslow, secondo l'emittente britannica, ci sarebbero anche West Ham, Aston Villa, Leicester, PSV Eindhoven e Atletico Madrid. Il club nerazzurro avrebbe in mente di anticipare l'operazione per evitare pericolosi inserimenti della concorrenza. Si tratterebbe, per i biancoversi scozzesi, di un'operazione economica da record anche se per ora le cifre non sono state rese note. O'Riley ha firmato lo scorso settembre un nuovo contratto quadriennale.