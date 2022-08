In Germania ne sono sicuri: per Manuel Akanji c'è in corso un derby di mercato tra Inter e Milan. Come riportato da Sky Sports Deutschland, oltre a Thiaw dello Schalke 04 la squadra rossonera avrebbe infatti messo il proprio mirino sul difensore del Borussia Dortmund ambito da tempo anche dai nerazzurri come quel Trevoh Chalobah sul quale anche il Milan ha messo gli occhi.

Giacomo Principato