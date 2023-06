Proseguono gli aggiornamenti in ottica calciomercato nerazzurro sulle frequenze di Sky Sport. Quella che porta al centravanti Mateo Retegui non è una pista caldissima. I contatti sono ancora in corso, ma non così intensi come qualche settimana fa. Il giocatore, tuttavia, è ancora un possibile obiettivo. Sono da valutare le posizioni degli attaccanti attualmente in rosa.