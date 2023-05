Visite speciali per l'Inter nell'hotel sede del ritiro prima della finale di Coppa Italia: come riferito da Sky Sport, all'Hotel Cavalieri della Capitale si è presentato Andrea Ranocchia, ex difensore nerazzurro rimasto strettamente legato alla squadra. Ranocchia che è arrivato accompagnato dal figlio Lorenzo, per il quale ha provveduto prima di entrare in hotel ad un cambio rapido, togliendogli la magliettina che aveva indosso per fargli vestire una maglia dell'Inter.