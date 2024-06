Accostato qualche tempo fa all'Inter, Nicolas Valentini, difensore del Boca Juniors in scadenza di contratto a dicembre, è ora un nome fortissimo in casa Roma: secondo Sky Sport, infatti, il club giallorosso è in pole position per il classe 2001 in possesso anche del passaporto italiano e quindi tesserabile senza riempire slot per gli extracomunitari.