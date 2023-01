José Mourinho non accetterà la panchina di una Nazionale, almeno non quest’anno. Dopo essere stato seguito dal Portogallo, nelle ultime ore sullo Special One era forte l’interesse del Brasile. Come riportato da Sky Sport, un ex interista illustre aveva provato a convincerlo ad accettare la panchina carioca. Si tratta di Ronaldo Il Fenomeno che aveva tentato di intercedere per i verdeoro. Nulla da fare, però: Mou per adesso si vede ancora sulla panchina di un club.