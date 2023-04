Qualcosa si muove attorno alla questione del nuovo stadio che il Milan ha fretta di costruire, come fatto capire a parole dal suo proprietario Gerry Cardinale. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, infatti, giovedì scorso, dopo il faccia a faccio andato in scena con il presidente rossonero Paolo Scaroni , Giuseppe Sala , sindaco di Milano, ha fatto un sopralluogo all’Ippodromo La Maura dove ha incontrato alcuni dirigenti SNAI.

Questa visita, secondo i colleghi, è una "micro" apertura di Palazzo Marino alla possibilità che la società di via Aldo Rossi costruisca il nuovo impianto nel sito che ha indicato come preferito dopo aver trovato la strada sbarrata per il nuovo San Siro.