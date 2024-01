Stefano Sensi al Leicester, affare in definizione. Il centrocampista si trasferirà in Championship da Enzo Maresca con la modalità del prestito oneroso a circa cinquecentomila euro. Il riscatto diventerebbe obbligatorio in caso di promozione in Premier League. Il giocatore potrebbe partire per l'Inghilterrà già nella giornata di martedì 30 gennaio. Lo riferisce Sky Sport.