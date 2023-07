Con la mente concentrata tutta su Romelu Lukaku, ancora una volta protagonista di mercato e di intrecci di un amore turbolento e dal finale non sempre così lieto, la dirigenza dell'Inter non perde di vista il resto della squadra. Non è un caso che Marotta, Ausilio e Baccin sono presenti oggi ad Appiano Gentile, dove una parte della squadra di Inzaghi è già in ritiro. Un segnale di vicinanza alle dinamiche di campo e all'allenatore che la dirigenza dà anche all'esterno.