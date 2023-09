Italia-Ucraina si avvicina e, stando alle ultime informazioni raccolte da Sky Sport, saranno quattro gli interisti a scendere in campo questa sera con la maglia azzurra. In difesa ci sarà ancora spazio per Bastoni e Dimarco, mentre in mezzo al campo verranno lanciati dal 1' sia Barella che Frattesi, posti ai lati di Cristante (in ballottaggio con Locatelli). In avanti il tridente composto da Zaniolo, Raspadori e Zaccagni.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Bastoni, Dimarco; Barella, Cristante, Frattesi; Zaniolo, Raspadori, Zaccagni.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!