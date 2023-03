Estadio do Dragão sold-out per Porto-Inter. Secondo quanto riferisce Matteo Barzaghi di SkySport, grande cornice di pubblico domani nell'impianto di Oporto per il ritorno degli ottavi di Champions: 50mila spettatori, tra i quali ben 3mila interisti. "Coreografia in tutto lo stadio con la scritta "Porto", le due Coppe dei Campioni vinte e uno striscione "entrega total pelo melhor de Portugal" - scrive il collega sul suo profilo Instagram -. Prato non dei migliori con chiazze scolorite. In ogni caso sarà una bolgia".