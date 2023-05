Ci sarà ancora da attendere per la sentenza della Corte di Appello della FIGC riguardo l'inchiesta Prisma sulla Juventus. Secondo le ultime informazioni raccolte da Sky Sport non dovrebbe arrivare prima della partita tra i bianconeri e l'Empoli, in programma questa sera alle 20.45. La decisione della Corte, ipotizza l'emittente, arriverà quindi in tarda serata o nella mattinata di domani.