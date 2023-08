Sono previste per domani, mercoledì 9 agosto, le visite mediche di Giovanni Fabbian, che andrà all'Udinese come contropartita tecnica inserita nell'operazione Lazar Samardzic. Lo riferiscono i colleghi di Sky Sport. Nessun intoppo nell'operazione bi-direzionale che ha coinvolto Inter e Udinese. I nerazzurri sono pronti ad accogliere Samardzic per rinforzare il reparto della fantasia.