Sono ore caldissime per il mercato del Cagliari, che dopo aver chiuso per gli arrivi in Sardegna di Jakub Jankto e a Simone Scuffet è vicino anche a un altro colpo in entrata. Come riportato da Sky Sport, infatti, la prossima settimana il club rossoblu incontrerà l'Inter: l'obiettivo è chiudere per l'arrivo in prestito di Gaetano Oristanio, centrocampista classe 2002 reduce dal prestito al Volendam.