Simpatico retroscena colto dalle telecamere di Sky Sport direttamente dal Twiga, dove è in corso la festa post-evento 'United for Meyer': Piero Ausilio si è allontanato dal salone dove è in corso la festa in compagnia di Dario Baccin e dell'agente Beppe Riso. Tra i due, ovviamente, intercorre una grande amicizia e soprattutto alcune trattative in fase di definizione, ma chissà che i tre non siano usciti dal locale anche per riallacciare in extremis la trattativa per Alessandro Buongiorno...