In attesa di capire cosa succederà sul fronte uscite, con le situazioni di Teun Koopmeiners e Ademola Lookman sempre più delicate ogni ora che passa, l'Atalanta non ha intenzione di fermarsi per quanto riguarda le aggiunte da fare alla rosa di Gian Piero Gasperini. Stando a quanto rivelato da Sky Sport, per rinforzare la batteria di quinti, la Dea ha allacciato i contatti con Juan Cuadrado, svincolato dopo l'esperienza con l'Inter, e Raoul Bellanova.