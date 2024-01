Giornata di Consiglio Federale oggi a Roma, convocato per le 13.30. Presente anche l’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, immortalato dalle immagini di Sportitalia.

Secondo l'emittente, però, sarebbe cominciato già alle 11 un summit in via Allegri, sede della FIGC, tra il presidente Gravina e i dirigenti delle squadre di Serie A per discutere della nuova riforma dei campionati professionistici.