Juan Manuel Cruz, figlio dell'ex attaccante dell'Inter Julio Ricardo, è pronto a tentare l'avventura in Serie A. Secondo Sportitalia.com, infatti, l'attaccante classe 1999 ormai ex Banfield ha già firmato il contratto che lo legherà agli scaligeri e sta per unirsi al suo nuovo club fin da subito e non, come inizialmente si era ipotizzato, dal prossimo gennaio. Mancano soltanto le visite mediche, ancora da definire, ma che è possibile vengano effettuate già entro il fine settimana.