Marcus Thuram verso una maglia da titolare al centro dell'attacco della Nazionale francese. Secondo quanto riportato da RMC Sport, l'attaccante dell'Inter dovrebbe partire dal 1' contro la Gibilterra nel match in programma domani sera e nel tridente completato da Mbappé e Coman. Una grande occasione per Thuram, dopo gli elogi arrivati in conferenza stampa dal ct Deschamps e proprio da Mbappé.

🇫🇷🇬🇮 La compo probable des Bleus pour affronter Gibraltar ce samedi soir, après la mise en place ce vendredi : Maignan - Clauss, Todibo, Upamecano, T.Hernandez - Griezmann, Zaïre-Emery, Rabiot - Coman, M.Thuram, Mbappé ► https://t.co/1wk6ctotVK pic.twitter.com/QVlHKyv1U8 — RMC Sport (@RMCsport) November 17, 2023