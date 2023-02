Non solo in campo, ma anche nelle trattative di mercato. Per il Resto del Carlino, Bologna-Inter non è una partita che finirà domenica, ma si protrarrà anche nelle future sessioni di calciomercato. Oggetto del desiderio dei felsinei è Gaetano Oristanio, talentino classe 2002 dei nerazzurri in prestito in Olanda, al Volendam. Il ds Sartori si starebbe infatti già muovendo in anticipo per il Bologna che sarà.