Apparso sereno e rammaricato davanti ai microfoni dopo la partita, il tecnico della Lazio Maurizio Sarri ha invece sbottato furiosamente coi suoi uomini dopo la pesante sconfitta contro l'Inter. Non solo: secondo il quotidiano La Repubblica, il mister biancoceleste avrebbe avuto parecchio da ridire nei confronti della sua squadra anche all'intervallo, malgrado il provvisorio vantaggio.

"Stiamo vincendo ma non stiamo andando bene, dobbiamo palleggiare meglio e non perdere la concentrazione", la sua considerazione. Dopo la partita, una volta negli spogliatoi, Sarri ha espresso con toni decisamente diversi e, secondo il quotidiano, senza risparmiare il turpiloquio, le sue obiezioni rese pubbliche in tv e in sala conferenze: non è andato giù in particolare il terzo gol di Lautaro Martinez, che ha cancellato anche il vantaggio del doppio confronto coi nerazzurri.