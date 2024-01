L'Inter giocherà per la prima volta in campionato senza Calhanoglu e senza Barella, entrambi squalificati per l'insidiosa trasferta contro la Fiorentina. Al loro posto ci saranno Kristjan Asllani in cabina di regia e Davide Frattesi al posto del sardo, a completare insieme a Mkhitaryan un centrocampo inedito in Serie: con l'abanese e l'ex Sassuolo insieme dal 1' finora non è ancora arrivata una vittoria, ricorda Repubblica. I precedenti stagionali sono il 3-3 di Lisbona e la sconfitta col Bologna a San Siro. "Al Franchi avranno la possibilità di cancellare il tabù", scrive il quotidiano.