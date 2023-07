E' Davide Frattesi l'uomo mercato dell'estate italiana 2023, una notizia che porta i colleghi de La Repubblica a fare una riflessione ad ampio respiro ripensando a quando in Serie A sbarcava un certo Cristiano Ronaldo: "Il fatto che adesso, nell’estate del 2023, le principali tifoserie stiano sognando, diciamo, e senza offesa, Davide Frattesi, 24 anni a settembre, centrocampista d’attacco del Sassuolo, ci sussurra che forse non sono passati cinque anni da Cristiano il Torinese, ma cinque secoli", si legge sul quotidiano.

E ancora: "Mentre la Serie A sta diventando l’outlet delle trattative internazionali (abbiamo ancora qualche firma esposta sugli scaffali, ce la strapagano ma sempre meno che se gli emiri andassero a cercare campioni in Spagna o In Inghilterra), mentre il nostro calcio viene escluso da quattro Olimpiadi e due Mondiali di seguito, mentre la crisi economica fatta impazzire dal Covid come maionese ci trasforma in remota provincia dell’impero, neppure le suggestioni del mercato portano conforto a un sistema che pure ha appena raggiunto tre finali europee su tre, perdendole. Circostanza, quell’approdo, pressoché inaudita. Il buon Davide (Frattesi) nulla può contro Golia Ronaldo. Quando il portoghese atterrò in quella domenica di luglio, portava nella stiva cinque Palloni d’oro e altrettante Champions (inutili, per la Juve, ma assai evocative: desiderare non co sta nulla, a parte qualche centinaia di milioni). Invece il biondino del Sassuolo è uno che nella vita ha messo in rete, finora, 11 gol in Serie A e basta. Eppure lo vogliono Inter, Roma, Milan e probabilmente altri. Quotazione attuale: 35/40 milioni di euro. E se proviamo a cercare un altro nome davvero in vetrina in questa estate di trattative, si fatica a trovarlo".