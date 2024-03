Secondo quanto riferito dai colleghi di Repubblica.it è sotto indagine il presidente della FIGC Gabriele Gravina. Che deve difendersi dalle accuse di appropriazione indebita e autoriciclaggio per aver incassato i soldi di una sorta di caparra stanziata per la vendita (poi sfumata) di una collezione di libri. Il sito del quotidiano entra nello specifico della vicenda: "Sono state fatte due proposte di acquisto per la preziosa collezione di manuali. Con tanto di caparre. Poi l’affare è sfumato e il venditore ha tenuto per se i soldi, e anche i libri. La prima volta 250 mila euro. Poi 350 mila. Soldi che sarebbero stati utilizzati per l’acquisto di un appartamento a Milano". Gravina sarebbe già stato ascoltato dal Procuratore La Voi.