Dopo dieci giornate di Serie A, la Repubblica fa il punto su alcuni degli acquisti più sponsorizzati dai media durante l'estate che praticamente non si sono mai visti in campo. Un totale di 100 milioni di euro rimasti in panchina, si legge sul quotidiano, che passa in rassegna i nomi più altisonanti delle big che finora non hanno avuto un impatto sul nostro campionato. Si va dal napoletano Lindstrøm al romanista Renato Sanches fino al milanista Chukwueze e all'atalantino El Bilal Touré, questi ultimi tre, a dirla tutta, frenati dagli infortuni più che dalle scelte tattiche dei loro allenatori.

Non fa eccezione l'Inter, che in rosa ha quel Davy Klaassen, preso a parametro zero con 1,5 milioni di stipendio netto, impiegato per 73 minuti in tutto, Senza dimenticare Yann Bisseck, arrivato però più in sordina dai danesi dell'Arhaus, che ha giocato 8 minuti perché davanti ha due mostri sacri come Pavard e Darmian.