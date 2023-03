ll nuovo regolamento degli agenti continua a far infuriare i procuratori. Nella giornata di ier, nel frattempo, la EFAA (organismo europeo degli agenti) ha annunciato che porterà la FIFA e la Federcalcio olandese in tribunale . Secondo il Corriere dello Sport il contenzioso si estenderà presto su più campi: dall’arbitrato ai tribunali civili, fino ad arrivare alle autorità anti-concorrenziali.

Insomma, situazione particolarmente calda, considerando che il nuovo regolamento internazionale prevede, tra le varie cose, il divieto di rappresentanza multipla per i procuratori, il tetto alle commissioni, l’introduzione di una “clearing house” per garantire la trasparenza nei pagamenti e la creazione di un sistema per risolvere le dispute legali, ricorda Calcio e Finanza.