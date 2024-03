Una grande sfida da non perdere e un’attesa da condividere insieme: dopo aver accompagnato la squadra in giro per l’Europa per le gare del girone, i partner della famiglia Inter sono volati a Madrid per sostenere da vicino i ragazzi di Simone Inzaghi e per condividere insieme le emozioni del ritorno degli ottavi della Champions League.

Nella giornata di vigilia, gli ospiti di Nike, eBay, Konami, Qatar Airways, Socios.com, Kopron, Recrowd, Moncler, Locauto e SWM, accompagnati dalle Legend nerazzurre Christian Vieri e Fabio Galante, hanno seguito da vicino la squadra nella ricognizione sul campo dello Stadio Cívitas Metropolitano dove mercoledì alle 21:00 si deciderà l'accesso ai quarti di finale della competizione,