Prova sicuramente di rilievo, quella dell'Inter in casa del Manchester City. Ma che a livello di puri numeri non paga: secondo l'aggiornamento di Opta Predictor sulle probabilità di vincita della Champions League, infatti, i nerazzurri sono scivolati di una posizione passando dal terzo al quarto posto. Le possibilità di trionfo finale a Monaco di Baviera sono passate dal 10,3% iniziale ad un 6,8%, con un calo di tre punti e mezzo. I nerazzurri sono a pari merito con l'Arsenal, e scavalcati dal Bayer Leverkusen (7.7%), reduce da due vittorie esterne travolgenti su Feyenoord (0-4 all'esordio in Champions) e Hoffenheim (1-4 in campionato). Il passaggio agli ottavi è fattibile al 79,8%, l'approdo ai quarti al 48,8%, mentre per semifinali e finale si passa al 27,3% e al 14,2%.

Ma anche il Manchester City, nonostante il successo sul Watford con annesso primo posto in Premier League mantenuto, paga il pareggio del debutto in Champions League vedendo calare le chance di conquista del trofeo da 24.9% a 22.6%. Guadagna invece terreno il Real Madrid, che ha visto le sue quote aumentare dal 17.8% al 18.6% grazie al filotto di vittorie conquistato contro Stoccarda (3-1), Espanyol (4-1) e Alavés (3-2).