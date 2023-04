In vista dell'imminente Mondiale Under 20 che la sua Argentina giocherà in casa, il ct Javier Mascherano ha in programma un viaggio in Europa per negoziare coi vari club interessati la partenza anticipata dei giocatori convocati, soprattutto con Manchester United, Brighton e Real Madrid per sbloccare le situazioni legate a Alejandro Garnacho, Facundo Buonanotte e Nicola Paz. Questo perché, secondo il quotidiano Olé, l'ex giocatore di Liverpool e Barcellona avrebbe già la garanzia di poter contare sui ragazzi impegnati in Serie A: la Juventus non creerà problemi a Matias Soulé, che ha già manifestato ai bianconeri la sua intenzione di giocare la competizione.

El Jefecito registra anche il via libera che Monza e Inter sono pronti a dare per i fratelli Franco e Valentin Carboni.