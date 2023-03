Frecciata non da poco stamattina da parte di O Jogo, uno dei principali giornali sportivi portoghesi, nei confronti dell'Inter dopo la qualificazione dei nerazzurri ai quarti di finale di Champions League ai danni del Porto. Secondo la testata, la strategia della squadra di Simone Inzaghi è stata sin dall'inizio quella di perdere tempo, innervosendo gli avversari. In particolare, si evincce dall'atteggiamento di André Onana, che rallentando le rimesse in gioco ha fatto perdere la pazienza ai tifosi.