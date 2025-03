Regalo speciale per Mika Zibanejad, capitano e bandiera della franchigia NHL dei New York Rangers, firmato Serie A. L'hockeista su ghiaccio svedese, alternative captain della formazione di Peter Laviolette ha infatti scambiato la propria maglia con quelle di Inter e Juventus donate da due grandi ambasciatori dei rispettivi club, vale a dire Marco Materazzi e Andrea Pirlo. Un modo anche per celebrare al meglio la rotonda vittoria per 4-0 dei Rangers nel derby della Big Apple contro gli Islanders.