L'interesse di qiualche tempo fa da parte del Barcellona sembra essere scemato e, secondo El Mundo Deportivo, ci sarebbero quattro opzioni serie per Alejandro Grimaldo, esterno sinistro del Benfica con contratto in scadenza il prossimo 30 giugno. In primis ci sarebbe il Nizza, che vuole rinforzarsi per dare battaglia al Paris Saint-Germain, un progetto ambizioso che potrebbe convincere il classe '95 spagnolo. Altre due opzioni conducono i nItalia, dove Inter e Juventus (al netto delle sanzioni in arrivo) si sono interessate al giocatore. Infine, da non escludere una permanenza al Benfica, per quanto difficile.