I M Inter, prima della gara col Genoa Cecchetto sceglierà il remix vincente

Il contest ha visto parteciare oltre 50 producers e deejay: il pezzo vincitore sarà suonato prima del debutto in campionato

Si avvicina sempre di più l'avvio del campionato di Serie A, con l'Inter impegnata il 21 agosto a San Siro contro il Genoa. Una giornata che, come ricorda il sito ufficiale del club nerazzurro, sarà speciale per tanti motivi: sarà la prima uscita ufficiale dei Campioni d'Italia, sarà il giorno in cui finalmente il Meazza potrà riabbracciare i tifosi nerazzurri con il pubblico sugli spalti e anche la giornata in cui nel pre-partita risuonerà il remix di I M INTER (YES I M), la canzone dello Scudetto.