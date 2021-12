I M INCLUSION: Inter in campo nella Giornata Internazionale delle disabilità

Il club nerazzurro ha organizzato alcune iniziative dedicate alla Asd Sporting 4E

"Il Club nerazzurro, da sempre contro ogni tipo di discriminazione, è sceso ancora una volta in campo per aumentare la consapevolezza verso la comprensione dei problemi connessi alla disabilità e l'impegno per garantire la dignità, i diritti e il benessere delle persone diversamente abili. Le attività sono state svolte con il supporto di Pirelli, Global Tyre Partner del Club - si legge -. Nelle scorse settimane, i ragazzi della squadra si sono recati presso l'HQ nerazzurro dove gli è stato consegnato, alla presenza del Vice President Javier Zanetti, il materiale per la nuova stagione sportiva. Le attività dedicate alla Squadra Special sono poi proseguite sabato 20 novembre con i giocatori della Asd Sporting 4Eche hanno preso parte ad uno speciale allenamento guidato dagli allenatori di Inter Academy e in occasione di Inter-Spezia, quando i ragazzi sono scesi in campo prima del fischio d’inizio per dare ufficialmente il via alla loro nuova stagione sportiva. L’iniziativa si inserisce all'interno delle attività di Corporate Social Responsibility che il Club nerazzurro porta avanti con impegno attraverso progetti sul territorio volti a sostenere con azioni concrete i temi di integrazione, coesione sociale e contrasto a ogni tipo di discriminazione".