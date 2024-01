Aperte le votazioni tra i tifosi interisti per eleggere il miglior giocatore del mese di dicembre: a giocarsi il LeoVegas.news Player Of The Month saranno Nicolò Barella, Yann-Aurel Bisseck, Lautaro Martinez e Marcus Thuram. I tifosi nerazzurri potranno votare uno dei quattro calciatori attraverso un sondaggio online pubblicato sul profilo Instagram di LeoVegas.News.