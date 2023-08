Davide Frattesi è partito forte nella sua estate nerazzurra. A sottolinearlo è anche La Repubblica nell'edizione cartacea di oggi. "Da quando è un giocatore dell’Internazionale, con la i maiuscola, sulla soglia dei 24 anni che compirà il 22 settembre, l’ex talento romano scartato da Lazio e Roma si è messo in testa di meritare l’etichetta di uomo mercato, conteso da mezza serie A, e in effetti per ora ci sta riuscendo.

Nella tournée in Giappone ha firmato il gol contro l’Al Nassr di Cristiano Ronaldo e ieri ha scardinato la difesa del nuovo PSG di Luis Enrique, orfano di Messi e di Mbappé, nonché di Neymar. Ha preso presto le misure al ruolo prediletto di incursore e ha appunto confezionato gli strappi decisivi per la vittoria. Si tratta del pezzo forte del repertorio, anche ai più alti livelli: ottima notizia per Inzaghi che si ritrova a centrocampo, dopo l’addio di Brozovic, con questa sorta di gemello diverso di Barella".