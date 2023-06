È tempo di scendere in campo per la Turchia, pronta a sfidare contro la Lettonia nel match valido per il Gruppo D di qualificazione ad Euro 2024. Nell'undici scelto dal ct Kuntz è regolarmente presente dall'inizio Hakan Calhanoglu: l'interista è titolare a centrocampo con la solita maglia numero 10 e la fascia da capitano.