Poche emozioni oggi allo Stade Matmut-Atlantique nell'amichevole tra Francia e Canada. 0-0 il risultato finale, condito da prestazioni non indimenticabili per i due nerazzurri scesi in campo oggi, entrambi da titolari. 74' minuti in campo per Marcus Thuram, sostituito poi da Kinglsey Coman, 84' per Tajon Buchanan che ha lasciato il posto a Jacob Shaffelburg. Non è sceso in campo, invece, l'altro nerazzurro presente tra le fila transalpine, Benjamin Pavard.