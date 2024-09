In questi minuti sono in campo Croazia e Polonia in un match valido per la Nations League. Nessun problema per Zielinski che è regolarmente in canpo da titolare tra le fila polacche. Ecco le formazioni ufficiali:

CROAZIA (3-4-2-1): Livakovic; Sutalo, Caleta-Car, Gvardiol; Pjaca, Kovacic, Modric, Sosa; Sucic, Petkovic; Matanovic

POLONIA (5-3-2): Skorupski; Kaminski, Walukiewicz, Bednarek, Dawidowicz, Zalewski; Urbanski, Zielinski, Szymanski; Bogusz, Lewandowski