Proseguono gli impegni delle nazionali, con le qualificazioni a EURO 2024 che vedono anche questa diversi giocatori dell'Inter ed ex nerazzurri impegnati in campo. Partendo da chi è rimasto, sarà da titolare con la fascia di capitano al braccio Hakan Calhanoglu nella gara che vede la sua Turchia affrontare l'Armenia, priva del "vicino di banco" Henrikh Mkhitaryan. Tantissimi gli ex in campo questa sera, con Marcelo Brozovic e Ivan Perisic che partiranno dal primo minuto in Croazia-Lettonia, Milan Skriniar che sfiderà il Portogallo di Rafa Leao ed Edin Dzeko impegnato in Bosnia-Lichtenstein. Tutte le gare si giocheranno in contemporanea alle 20:45.

Luca Pesenti