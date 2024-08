Il campionato è pronto a cominciare, ma dopo appena tre turni sarà costretto a bloccarsi per la prima sosta Nazionali a settembre. In quella settimana l'Olanda sarà impegnata contro Bosnia e Germania nella prima e seconda giornata del Gruppo C di Nations League: nella lista dei 35 pre-convocati degli Oranje sono regolarmente presenti gli interisti Denzel Dumfries e Stefan de Vrij, nonostante quest'ultimo sia in fase di recupero dall'infortunio.