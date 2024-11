Albania-Repubblica Ceca e Olanda-Ungheria sono le due partite che riguardano gli occhi dei tifosi nerazzurri. Parte dal 1' Asllani nel centrocampo albanese in una partita di Nations League che si preannuncia molto agguerrita. Tra gli Oranje, Koeman a sorpresa schiera il difensore del Brighton Van Hecke e non De Vrij, che parte dunque dalla panchina. Maglia da titolare confermata per Denzel Dumfries.