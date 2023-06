Due i nerazzurri impegnati questa sera con le rispettive nazionali. Partiamo dalle qualificazioni agli Europei di Germania 2024. La Turchia di Hakan Calhanoglu sbanca Riga (2-3), battendo la Lettonia dopo un finale folle. I ragazzi di Kuntz la sbloccano con Bardakci al 22'; a inizio secondo tempo i lettoni rimettono in parità la contesa con Emsis; ci pensa Cengiz Under a riportare avanti i suoi. Nel finale (93') il classe 2000 Tobers trova un clamoroso pareggio. Ma in uno degli ultimi assalti Kahveci sfrutta un'uscita disastrosa del portiere lettone Purins, depositando il gol del definitivo vantaggio. Gara di palleggio e ordinaria amministrazione della mediana per Calhanoglu. Con questo successo la Turchia sale a sei punti in due gare, al primo posto davanti a Galles e Croazia.

Amichevole per la Germania a Varsavia contro la Polonia. Vincono 1-0 i padroni di casa: decide l'ex Spezia (ora all'Arsenal, ndr) Kiwior. Robin Gosens è entrato al primo minuto della ripresa al posto di Hofmann.