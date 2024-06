L'Albania si prepara nel migliore dei modi all'esordio nell'Europeo contro l'Italia battendo in amichevole l'Azerbaigian. La Nazionale allenata da Sylvinho ha vinto 3-1, grazie alle reti di Bajrami, dell'ex Inter Manaj e di Laci.

Maglia da titolare per il nerazzurro Asllani, schierato a centrocampo e rimasto in campo per l'intera durata del match.