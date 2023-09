Si è chiusa la prima finestra della stagione 2023/24 dedicata agli impegni delle Nazionali e il sito ufficiale dell'Inter offre il bilancio consuntivo delle performance dei nerazzurri. Tra giovedì 7 settembre e martedì 12 sono stati protagonisti 16 giocatori della rosa di Simone Inzaghi, scesi in campo tra le Qualificazioni a Euro 2024, le Qualificazioni Mondiali in Sudamerica, gare amichevoli e impegni con le Nazionali giovanili. Relativamente ai giocatori impegnati in Europa, cinque nerazzurri erano a disposizione di Luciano Spalletti per le partite della Nazionale italiana contro Macedonia del Nord e Ucraina. Davide Frattesi è stato decisivo con una doppietta nella vittoria contro l'Ucraina, mentre Nicolò Barella ha propiziato il gol di Ciro Immobile nella trasferta macedone con un tiro che si è stampato sulla traversa. Alessandro Bastoni ha disputato tutti i 180' delle due sfide, mentre Federico Dimarco è rimasto in campo per 141' complessivi, partendo titolare in entrambi i match. Matteo Darmian non è stato utilizzato.

Non solo Frattesi: anche Marko Arnautovic ha messo a segno una doppietta nella vittoria dell'Austria in casa della Svezia. L'attaccante nerazzurro ha giocato complessivamente 116'. A segno con la sua Nazionale anche Marcus Thuram, che contro l'Irlanda ha siglato la sua prima rete con la maglia della Francia. Oltre all'attaccante anche Benjamin Pavard è sceso in campo con i Bleus per un totale di 67'. Nello stesso girone della Francia c'è stata la doppia vittoria dell'Olanda nelle due partite giocate contro Grecia e Irlanda. Denzel Dumfries è stato il protagonista assoluto per la Nazionale Oranje: l'esterno ha servito 3 assist e si è procurato un rigore, risultando decisivo nei successi olandesi. Stefan De Vrij è sceso in campo per 45' nella sfida contro la Grecia. Anche Kristjan Asllani, Hakan Çalhanoğlu e Yann Sommer sono scesi in campo con le rispettive Nazionali nelle Qualificazioni europee. Asllani, partito titolare in entrambe le sfide dell'Albania, ha disputato in totale 139'. La Turchia di Çalhanoğlu chiude la finestra internazionale con un pareggio contro l'Armenia e una sconfitta in amichevole contro il Giappone: il centrocampista nerazzurro, capitano della sua Nazionale, è rimasto in campo complessivamente per 135'. Yann Sommer ha giocato solo una delle due partite disputate dalla Svizzera: la Nazionale elvetica ha pareggiato contro il Kosovo e vinto contro Andorra. Per ultimo, c'è Lucien Agoumé, convocato dalla Francia U21, sceso in campo in entrambi i match vinti dalla Nazionale transalpina contro Danimarca e Slovenia. Quest'ultimo ha inaugurato il cammino della Francia nelle qualificazioni all'Europeo di categoria.