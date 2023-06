Sono cinque i giocatori dell'Inter impegnati in serata con le rispettive Nazionali. Per quanto riguarda le qualificazioni al prossimo Europeo, nella Slovacchia trova una maglia da titolare Milan Skriniar contro il Liechtenstein, mentre nella sfida tra Bosnia e Lussemburgo parte regolarmente dal 1' capitan Edin Dzeko, al centro delle voci di mercato che lo vogliono vicino al Fenerbahce.

Ancora fascia al braccio e maglia da titolare pure per Romelu Lukaku in Estonia-Belgio, ma è da segnalare anche la chance dall'inizio per Kristjan Asllani nella trasferta dell'Albania contro le Isole Faroe. Altra amichevole, invece, per la Germania, in campo a Gelsenkirchen per sfidare la Colombia: anche Robin Gosens trova spazio dal calcio d'inizio.